وأوضح مركز الدفاع المدني في المحافظة لـ"سكاي نيوز عربية" أن الغارات استهدفت بلدات عدة في الريف الشرقي لمنطقة حوران، حيث تركز القصف على الأحياء السكنية في بلدات الجيزة وكحيل والمسيفرة والغرية.

وفي سياق متصل قصفت مقاتلات حربية سورية مناطق متفرقة قرب معبر نصيب الحدودي مع الأردن بريف درعا الجنوبي.

المفاوضات مع روسيا

من جانب آخر، قال مفاوضون من المعارضة السورية إن محادثات مع روسيا بدأت بشأن اتفاق لاستعادة سيادة الدولة على أجزاء من محافظة درعا بالجنوب يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وأضاف المفاوضون أن لجنة تضم 6 أعضاء من المدنيين والعسكريين وشكلها مقاتلو معارضة في الجنوب عقدت اجتماعا تمهيديا على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء المجاورة.

وقال إبراهيم الجباوي الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات المركزية، التي أسستها الجماعات الرئيسية التابعة للجيش السوري الحرفي جنوب سوريا: "اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الجانب الروسي الذي قدم مطالبه".

ومن المتوقع إجراء جولة ثانية من المحادثات، السبت.