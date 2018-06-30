وقالت مصادر في الحديدة إن الميليشيات الإيرانية منعت دخول الطعام والشراب إلى المعتقلين في السجن المركزي بالحديدة،كما منعت أهالي السجناء من زيارة أبنائهم وإدخال الطعام لهم.

ونقل بعض أهالي المعتقلين عن أحد أفراد الميليشيات قوله: "لن نسمح بإدخال أي أطعمة، وخليهم (دعهم) يأكلوا هواء حتى ينفذوا ما هو مطلوب منهم".

وناشد أهالي المعتقلين في سجن الحديدة المركزي المنظمات الحقوقية من أجل التدخل السريع لإنقاذ أبنائهم من قبضة الحوثيينورفع الحصار المفروض عليهم.

انتفاضة السجناء

وشهد سجن الحديدة المركزي، الخميس الماضي، انتفاضة للسجناء ضد محاولات الميليشيات الإيرانية نقلهم جبرا إلى الجبهات للقتال في صفوفهم.

وكشفت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أن مسلحي الميليشيات واجهوا انتفاضة السجناء بإطلاق النار عليهم، وتفجير إسطوانة غاز، مما أدى إلى اندلاع حريق داخل السجن، ومقتل 3 سجناء وإصابة آخرين.

كما أطلق جنود من "الأمن المركزي" قنابل الغاز المسيل للدموع داخل السجن.

واضطرت ميليشيات الحوثي لمحاولة تجنيد السجناء بعد توالي خسائرها مؤخرا وفرار العديد من عناصرها من الجبهات.

وتلقى الانقلابيون ضربات قوية وهزائم ميدانية مؤخرا، بالتزامن مع العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والتقدم المستمر والمدروس من عدة محاور، مما أدى إلى تقهقرها وتمزيق صفوفها، الأمر الذي جعلها عاجزة عن الصمود والثبات في ساحات القتال.

وعلى جبهة الساحل الغربي حققت القوات اليمنية المشتركة انتصارات كبيرة، ونجحت في دحر الحوثيين بمطار الحديدة مع اتجاهها صوب الميناء الاستراتيجي.