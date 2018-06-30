وذكرت المصادر أن المعارك اندلعت عقب محاولة الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه "تبة قعيطة" في جبهة حام بمديرية المتون.

وأكدت أن قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولة المليشيا التقدم، وشنت هجوما معاكسا دحرت من خلاله عناصر المليشيا وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

كما شنت مقاتلات التحالف العربيعدة غارات جوية استهدفت بها مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة في محافظة حجة شمالي غرب اليمن، مستهدفة تجمعات المليشيا على الشريط الساحلي الممتد من ميدي الى ساحل بحيص بمديرية عبس في محافظة حجة.

واستهدفت المقاتلات بغارات أخرى تعزيزات للمليشيا شرقي جبل الحصنين في منطقة الشعاب بجبهة حرض، أدت الى تدمير عدد من الأطقم التابعة للمليشيا ومصرع من كان على متنها.

من جهة أخرى، أسقطت قوات الجيش الوطني، مساء الجمعة، طائرة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية كانت تحلق في سماء مديرية حيس، بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وأكدت مصادر ميدانية أن الطائرة التي تم إسقاطها إيرانية الصنع تستخدمها المليشيا في العمليات الاستخباراتية.

وفي جيهة الحديدة، تستمر قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي في عملياتها العسكرية لتحرير المدينة حيث تقدمت بعمق ثلاثين كيلومترا إلى مشارف التحيتا وزبيد، بإسناد من التحالف العربي.

وتقدمت قوات المقاومة إلى مشارف مديرتي التحيتا وزبيد في جبهة الحديدة ، وتمكنت القوات من أسر ستين عنصرا من ميليشيات الحوثي، بعد تطهير مزارع عدة كان المتمردون يتحصنون فيها.

ونشرت ميليشيا الحوثي آليات عسكرية في عدد من الأحياء السكنية في مدينة الحديدة، كما نصبوا المدفعية داخل إحدى المدارس في استمرار لسياسة اتخاذ المدنيين دروعا بشرية.