وقالت مصادر ميدانية إن قوات المقاومة المشتركة تقدمت بعمق 30 كيلومترا إلى مشارف مديريتي التحيتا وزبيد في جبهة الحديدة، وتواصل حاليا عملياتها لتأمين الخط الساحلي الممتد من الخوخة إلى الجبهات المتقدمة في الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة.

وأضافت المصادر أن المقاومة تمكنت من أسر 60 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإيرانية، بينما فرت باقي العناصر من المنطقة.

وذكرت أن ميليشيات الحوثي لجأت إلى استخدام المدنيين دروعا بشرية في التحيتا وزبيد مع تقدم القوات المشتركة.

ونشرت الميليشيات آليات عسكرية في عدد من الأحياء السكنية في مدينة الحديدة، كما نصبوا المدفعية داخل إحدى المدارس.