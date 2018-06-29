وأوضح التحالف العربي أنه توجد في ميناء الحديدة الآن 6 سفن تقوم بتفريغ حمولتها، في حين أن 7 سفن أخرى لا تزال تنتظر سفن الدخول إلى الميناء لتفريغ حمولتها.

وأشار التحالف إلى أن السفينة (Great K) دخلت ميناء الحديدة بعد تعطيلها من ميليشيات الحوثي الإيرانية لمدة 68 يوما.

وأضاف التحالف أن الميليشيات الحوثية لا تزال تعطل دخول السفينة (Volante) إلى ميناء الحديدة منذ أكثر من 39 يوما.

وأكد التحالف وجود سفينة بميناء الصليف وسفن أخرى بالانتظار لدخول الميناء.

وفي وقت سابق، حمّل المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الميليشيات الانقلابية، مسؤولية تعطيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، مشيرا إلى تعمد الحوثيين مفاقمة الأزمة الإنسانية في المدينة.

وقال المالكي في تصريحات هاتفية لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن تصاريح السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو الانقلابيين، لم تتوقف منذ بداية العمليات العسكرية.

وشدد المالكي على أن "الحوثي لا يعطل فقط العمل الإنساني، لكنه يهدد أيضا سلامة السفن المتجهة إلى الموانئ. هناك رغبة في إحجام رجال الأعمال والتجار عن استيراد المواد الأساسية والمشتقات النفطية إلى اليمن وخلق سوق سوداء، واستخدام الجانب الإنساني أمام المنظمات الدولية".