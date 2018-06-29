كما طالب بومبيو في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، بضرورة محاسبة المرشد الإيراني علي خامنئي على زعزعة استقرار أمن الخليج وإطالة معاناة الشعب اليمني.

وفي تغريدة أخرى قال بومبيو: "لسنوات اتبعت إيران جهودًا سرية لتطوير أسلحة نووية. والاتفاق النووي لم يردع طموحات إيران النووية."

وأضاف: "تسعى الولايات المتحدة إلى ترتيب يمنع بشكل دائم إيران من القدرة على تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، أو الصواريخ الباليستية."

وكانت قد دعت الولايات المتحدة الأربعاء شركاءها الـ14 في مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على إيران ردا على "سلوكها الخبيث"، متهمة طهران بتزويد مليشيات الحوثي بالصواريخ.

وقال نائب السفير الأميركي في الأمم المتحدة جوناثان كوهين إنه "في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب". حسب فرانس برس.

وأضاف "لهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث" في الشرق الأوسط.