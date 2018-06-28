وقال المالكي في تصريحات هاتفية لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن تصاريح السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو الانقلابيين، لم تتوقف منذ بداية العمليات العسكرية.

وتابع: "التصاريح مستمرة كما أعلنا وتعطي يوميا. هناك 5 سفن حاليا في ميناء الحديدة تقوم بإنزال الحمولات و5 أخرى بمنطقة الانتظار".

وأكد المسؤول العسكري أن إحدى السفن ظلت في منطقة الانتظار لمدة 68 يوما، وكانت تحمل مشتقات نفطية، وأن سفينة أخرى لم تسمح لها الميليشيات بالتوجه إلى الميناء.

كما أشار إلى وجود سفينة في ميناء الصليف وأخرى بمنطقة الانتظار لدخول الميناء ذاته.

وأضاف المالكي: "الحوثي يقوم بتعطيل توجه السفن للموانئ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين".

واستشهد المتحدث باسم التحالف بالسفينة التركية التي كانت تحمل شحنة قمح وتعرضت لهجوم إرهابي حوثي وهي متجهة إلى ميناء الصليف.

وأضاف: "أبحرت السفينة من ميناء جازان السعودي بعد أن تم إصلاحها، وهي موجودة بمنطقة الانتظار في ميناء الصليف".

وشدد المالكي على أن "الحوثي لا يعطل فقط العمل الإنساني، لكنه يهدد أيضا سلامة السفن المتجهة إلى الموانئ. هناك رغبة في إحجام رجال الأعمال والتجار عن استيراد المواد الأساسية والمشتقات النفطية إلى اليمن وخلق سوق سوداء، واستخدام الجانب الإنساني أمام المنظمات الدولية".