وقال المالكي خلال تصريحات هاتفية لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس: "إذا تم تحرير الميناء سيكون هناك عمل مشترك بين الحكومتين السعودية والإماراتية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، لاستمرار عمل الميناء وتسهيل كافة التصاريح".

وأضاف: "المساعدات الإنسانية في الخطة العملياتة لتحرير الحديدة ومينائها من أولويات التحالف. الجانب الإنساني وكذلك حماية المدنيين".

وتحدث المالكي عن انتهاكات ترتكبها ميليشيات الحوثي الإيرانية في المدينة، وأوضح: "هناك تقارير عن إغلاق الميليشيات لكافة المخابز في الحديدة، وتحصيل ضرائب من المحال التجارية بنسبة 50 بالمئة من الدخل اليومي، وتعطيل للطرقات بالتحصينات والمتاريس داخل المدن".

وتابع المسؤول العسكري: "الميليشيات عليها مسؤولية قانونية في تعطيل العمليات الإنسانية".

وشدد المالكي على أن التحالف "لا يريد أن تستمر المدينة تحت سيطرة الحوثيين لعقد من الزمان".

وختم: "إن لم تكن هناك حلول سياسية لا بد من عمل عسكري يتوافق مع القانون الدولي والإنساني، لتحرير المدينة وإعادتها لأحضان الشرعية".

وحققت قوات المقاومة اليمنية المشتركة انتصارات كبيرة على الميليشيات الانقلابية في معركة الحديدة خلال الأسابيع الأخيرة، ونجحت في تحرير مطار المدينة بإسناد من قوات التحالف.