وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن قوات تحالف دعم الشرعية شنت قصفا مدفعيا على مواقع وتحصينات الانقلابيين في مديرية التحيتا، بالمحافظة الواقعة على الساحل الغربي اليمني.

ووفر التحالف غطاء ناريا كثيفا لمقاتلي المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، أثناء المواجهات مع مسلحي الميليشيات، مما أسفر عن تهاوي دفاعاتها وفرار عناصرها، ضمن عملية عسكرية جديدة بهدف السيطرة على مركز المديرية وتأمين الطريق الساحلي باتجاه الحديدة.

ولقي 34 مسلحا من الميليشيات المتمردة مصرعهم، في مواجهات مع قوات المقاومة وقصف دقيق لمدفعية التحالف، في ضربات كبيرة وموجعة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية.

وتلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية ضربات قوية و هزائم ميدانية مؤخرا، بالتزامن مع العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والتقدم المستمر والمدروس من عدة محاور، مما أدى إلى تقهقرها وتمزيق صفوفها، الأمر الذي جعلها عاجزة عن الصمود والثبات في ساحات القتال.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مسنودة من قوات التحالف، الأربعاء، من تأمين منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا وكامل مزارعها، وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي.

وأجبرت عملية عسكرية مباغتة الميليشيات على الفرار الجماعي من السويق والمغرس والمدمن وكامل مزارع الفازة، صوب مركز مديرية زبيد بعد مقتل وإصابة العشرات من مسلحيها.