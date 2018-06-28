وحيث تستقر المدفعية الثقيلة، تواجدت كاميرا "سكاي نيوز عربية" إلى جانب القوات الإماراتية، العاملة ضمن التحالف العربي، لرصد الإحداثيات الدقيقة التي تحددها المدفعية، لتجنب استهداف المدنيين، واقتصار الضربات المركزة على الجيوب الحوثية في مناطق الفازة والتحيتا.

ويهدف التحالف العربي إلى استكمال بسط نفوذ الشرعية اليمنية، ومنع أي تواجد لميليشيات الحوثي الإيرانية على امتداد الساحل الغربي، مما يتيح عودة المدنيين إلى مناطقهم، ودعم المقاومة والإمداد باتجاه الحديدة.

وأكد ضابط إماراتي في المواقع الأمامية في جبهات القتال بالحديدة "الدقة الكبيرة" في تحديد الأهداف التي تستهدف الحوثيين ومواقعهم.

وقال: "نحدد الأهداف العسكرية بعيدا عن المدنيين عبر 3 طرق، أولها نقاط الرصد الأمامية التي تحدد الأهداف بدقة عالية، وثانيها الطائرات بدون طيار (الدرونز)، وثالثا طائرات الاستطلاع".

ومن داخل برج المدفعية الخاصة بالقوات الإماراتية، التقطت عدسة "سكاي نيوز عربية" صورا حصرية تظهر دعم بسط نفوذ الشرعية على امتداد الساحل الغربي باتجاه الحديدة.

وتستمر قوات التحالف العربي بتقديم الدعم العسكري المباشر، والمشاركة في إسناد قوات المقاومة المشتركة في جبهات الساحل الغربي، وهو ما ساهم في إنهاء وجود جيوب ميليشيات الحوثي، في عدة مناطق من الساحل الغربي.