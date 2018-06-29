وكلّف الانقلابيون وكيل المحافظة محمد عياش قحيم بمهام منصب المحافظ، وسط تعاظم الخلافات بين المسؤولين المحليين الموالين لهم.

وكان الهيج مقربا من الميليشيات المتمردة، إلا أن الخلافات التي طفت على السطح على وقع الهزائم الميدانية التي تعرض لها الحوثيون في الحديدة غربي اليمن، أدت إلى عزله.

وتتزامن هذه الخلافات بين الانقلابيين مع تقدم القوات المشتركة في معركة الحديدة، واقترابها من الميناء الأهم في اليمن على ساحل البحر الأحمر، بعد سيطرتها على مطار الحديدة.

وسيمثل استعادة الحديدة بالكامل، أكبر ضربة للمتمردين الحوثيين منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن بسبتمبر من عام 2014.

وتلجأ ميليشيات الحوثي حاليا إلى تجنيد المدنيين والضباط السابقين، وإرسالهم إلى جبهات القتال في الساحل الغربي، وتهدد الرافضين منهم بالفصل من أعمالهم.

ويتكبد الحوثيون خسائر كبيرة عددا وعتادا يوميا في مختلف الجبهات، بالتزامن مع عزوف كليّ لمعظم السكان الخاضعين لسيطرتها عن الانضمام إلى صفوفها والمشاركة في حربها العبثية.