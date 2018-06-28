وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الجوي السوري على المحافظة إلى 38 قتيلا وعشرات الجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وفق ما ذكر مركز الدفاع المدني ومديرية الصحة بدرعا لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس.



ووثق ناشطون ومركز الدفاع المدني أكثر من مئة غارة جوية و74 برميلا متفجرا بينهم 32 برميلا استهدف أحياء درعا البلد.



وقالت مصادر طبية إن القصف الجوي تسبب بخروج أربعة مشافي عن الخدمة في صيدا والمسيفرة والجيزة ومركز للدفاع المدني في المسيفرة، كما تم تأجيل امتحان الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي في كافة المراكز الامتحانية.