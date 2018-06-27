وقال وزارة العدل الأميركية إن المحكوم عليه أحمد أبو ختالة، تمت إدانته في باتهامات تتعلق بالإرهاب واتهامات أخرى.

وأظهرت الأدلة الحكومية أن أبو ختالة قاد مجموعة مسلحة متطرفة اسمها "أبو عبيدة ابن الجراح"، التي نفذت هجوم بنغازي.

وفي نوفمبر الماضي، دانت هيئة محلفين أميركية أبوختالة، وهو ليبي الجنسية، في 4 فقط من 18 تهمة كان يواجهها، وبرأته من تهم بينها القتل.

وقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 دبلوماسيين أميركيين آخرين، في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي، الذي وقع في 11 سبتمبر 2012.