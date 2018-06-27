وأكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أن العملية العسكرية، التي انطلقت فجرا، انتهت في ساعات المساء الأولى، بتمشيط وتطهير كامل منطقة الفازة الإستراتيجية التابعة لمديرية التحيتا، وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضح المصدر أن المقاومة المشتركة باغتت الميليشيات الحوثية داخل أوكارها بضربات موجعة، وأجبرتها على الفرار الجماعي من السويق والمغرس والمدمن وكامل مزارع الفازة، صوب مركز مديرية زبيد، بعد مقتل وإصابة العشرات من عناصرها.

ولفت إلى أن المقاومة المشتركة (ألوية حراس الجمهورية والعمالقة والألوية التهامية)، تمركزت في المناطق المؤمنة واستعادت أسلحة وذخائر نهبتها الميليشيات من مخازن الدولة، ونقلتها مؤخرا عبر محافظة إب.

وتشكل هذه الانتصارات خطوة مهمة في مسار العمليات العسكرية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها، حيث كانت المليشيات الحوثية رمت بكل ثقلها في الفازة وراهنت على التسلل وتنفيذ عمليات انتحارية لقطع الطريق الساحلي على قوات المقاومة المشتركة، في الجبهة المتقدمة داخل مطار ومدينة الحديدة.