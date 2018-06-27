ومؤخرا افتتحت خطوط ملاحة جديدة تساهم في تنشيط العمل بشكل مضاعف في الميناء، الذي يحمل أهمية إستراتيجية في ظل الصراع الدائر بين قوات المقاومة وميليشيات الحوثي الانقلابية.

ورغم صعوبات العمل به، يؤمّن الميناء لمحافظة حضرموت والمحافظات المجاورة لها، كل احتياجاتها الضرورية من مواد غذائية متنوعة ومشتقات نفطية، ومعدات وآليات وغيرها.

وازداد نشاط الميناء بشكل ملحوظ بعد تدشين عدد من الخطوط الملاحية الجديدة، وتضاعف اهتمام السلطات المحلية بتوفير الحماية الأمنية الكافية له وتنظيم الحركة فيه.

كما شهد الميناء دعما من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، التي قدمت معدات وآليات من ضمنها قاطرة بحرية حديثة، بفضلها ظل نشاط الميناء مستمرا حتى اللحظة.

وقال مدير مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية سالم باسمير، إن الميناء يعاني بعض المشاكل لكنه في قيد التطوير حاليا.

وتابع باسمير: "لدينا قاطرة واحدة تعمل الآن وهي هدية من الهلال الأحمر الإماراتي لكنها غير كافية. نسعى للحصول على قاطرة أخرى. لدينا خطة لتجديد وتطوير معدات الشحن والتفريغ ستنفذ بنهاية العام لضمان استمرار نشاط الميناء".

وتسعى إدارة الميناء لتسريع عملية استقبال السفن وتفريغ حمولتها واستكمال كل الإجراءت اللازمة، للتأكد من سلامة البضائع والرقابة عليها وتفتيشها.

ويرى مدير الجمارك بميناء المكلا خالد بكير أن "إعادة تشغيل فحص الحاويات بالأشعة السينية يعمل على تسريع معاملات التجار".

وقال: "بهذا الفحص يحصل الجمرك على نوع من الثقة من قبل المتعاملين معه من التجار ويضمن لهم عدم العبث ببضائعهم".