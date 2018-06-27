وقالت مصادر عسكرية لـ"سكاي نيوز عربية" إن القوات المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة، بدأت "هجوما على مواقع المتمردين في مناطق عدة من مديرية التحيتا.

وبالتزامن، اطلقت عملية تمشيط في منطقة الفازة والمناطق المحيطة بها والتي تشهد تسللا للمتمردين الحوثيين، وذلك لتأمين الطريق الساحلي الذي يعد خط إمداد للقوات المشتركة والتحالف العربي إلى مدينة الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة، وسط قصف مدفعي وتحليق لمقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وكان التحالف أطلق عملية واسعة، في إطار معركة الساحل الغربي، لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الذي حولته الميليشيات إلى منصة لتهريب الأسلحة وتمويل أنشطتها الإرهابية عبر نهب إيراداته وواردته.

وأطلق التحالف، بموازاة الأعمال العسكرية التي أسفرت عن تحرير مطار الحديدة ووصول القوات إلى مشارف المدينة، عملية إنسانية ضخمة تتضمن جسرا إنسانيا عبر البر والجو والبحر.