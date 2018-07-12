واستهدفت أحدث الغارات الإسرائيلية مواقع للنظام السوري ليلة الأربعاء-الخميس، ردا على محاولة لاختراق الأجواء الاسرائيلية بطائرة مسيرة في الجولان المحتل.

وفيما يلي أبرز الغارات التي شنتها إسرائيل داخل الأراضي السورية منذ عام 2003، والتي شهدت أولى الضربات منذ اتفاق فصل القوات عام 1974 عقب حرب أكتوبر:

- 26 يونيو 2018: قصفت الطائرات الإسرائيلية محيط مطار دمشق الدولي بالعاصمة السورية، وقالت وكالة "سانا" السورية إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل في محيط المطار دون وقوع إصابات، فيما ذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة لميليشيات إيرانية.

- 10 فبراير 2018: أعلنت إسرائيل أنها شنت أكبر هجوم جوي منذ عقود على أهداف داخل سوريا ردا على اسقاط دمشق طائرة إسرائيلية من طراز F16. وأسفر الهجوم بحسب الجيش الإسرائيلي عن تدمير 12 موقعا، بينهم أربعة أهداف إيرانية، بالقرب من العاصمة السورية دمشق

- 8 سبتمبر 2017: الجيش السوري يعلن أن الطيران الإسرائيلي استهدف من الأجواء اللبنانية موقعا عسكريا بريف حماة وسط البلاد ما أدى إلى مقتل جنديين.



- 27 أبريل 2017: أدت غارات إسرائيلية إلى وقوع انفجارات كبيرة وقعت في محيط مطار دمشق الدولي، استهدفت مستودعات أسلحة لمليشيات حزب الله.

- 22 فبراير 2017: قصفت إسرائيل بالصواريخ مواقع تابعة للجيش السوري وميليشيات متعاونة معه في القطيفة القريبة من دمشق.



- 13 فبراير 2017: هجوم إسرائيلي يستهدف مطار المزة، يدمر مستودعات صواريخ داخل المطار.



- 13 يناير 2017: غارات إسرائيلية على مطار المزة العسكري استهدفت مستودعات للأسلحة داخل المطار. وأدى القصف إلى تدمير أجزاء من المطار ونشوب حرائق داخله.



- 30 نوفمبر 2016: سوريا تقول إن طائرة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في دمشق دون أن وقوع خسائر في الأرواح.



- 28 نوفمبر 2016: الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على موقع تابع لداعش جنوب الجولان المحتل. وقالت إسرائيل إنها دمرت الموقع ردا على استهداف داعش قوة من الجيش الإسرائيلي قرب خط وقف إطلاق النار.



- 18 سبتمبر 2016: مقتل ثلاثة على الأقل من أفراد ميليشيا موالية للنظام وجرح عشرات في غارة شنتها طائرة إسرائيلية على مواقع في ريف القنيطرة.



- 14 سبتمبر 2016: مقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع للجيش السوري في عين البرج قرب بلدة قلعة جندل شرق جبل الشيخ عقب سقوط قذائف في هضبة الجولان المحتلة.



- 13 سبتمبر 2016: إسرائيل تنفي سقوط أيّ من طائراتها خلال غارات على مواقع لمدفعية الجيش النظامي في الجولان المحتل، وذلك ردا على إعلان وسائل إعلام رسمية سورية عن قيام جيش النظام بإسقاط طائرة حربية إسرائيلية وطائرة دون طيار خلال تلك الغارات.



- 10 سبتمبر 2016: طائرات حربية إسرائيلية تغير على مواقع لمدفعية الجيش السوري في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، ردا على سقوط قذيفة في الجولان السوري المحتل.



- 8 سبتمبر 2016: شنّ الجيش الإسرائيلي غارات هاجمت خلالها أهدافا في سوريا للمرة الثانية خلال خمسة أيام بعد أن سقطت قذيفة مدفعية في هضبة الجولان.



- 9 فبراير 2016: غارة إسرائيلية على موقع قرب مدينة القطيفة في ريف دمشق، استهدفت مستودعات أسلحة تابعة لميليشيات حزب الله.



- 20 ديسمبر 2015: مصرع القيادي في ميليشيات حزب الله سمير القنطار بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة جرمانا بريف دمشق، كما قتل عدد من قياديي مليشيات موالية للنظام السوري جراء الغارة.



- 5 سبتمبر 2014: انفجارات كبيرة في تل الحارة بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، جراء غارة إسرائيلية على مواقع للجيش السوري، وأدت إلى انفجار مستودع ذخيرة للقوات النظامية.



- 23 يونيو 2014: قتل عشرة جنود سوريين على الأقل في غارات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع عسكرية في الجزء السوري من هضبة الجولان المحتل، ردا على استهداف سيارة إسرائيلية على خط وقف إطلاق النار في المنطقة.



- 13 يوليو 2013: غارات إسرائيلية استهدفت مرابض صواريخ مضادة للسفن بمدينة اللاذقية الساحلية.



- 5 مايو 2013: غارات على مواقع سورية استهدفت أسلحة إيرانية مرسلة إلى حزب الله اللبناني. وأشار التلفزيون السوري إلى أن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على مركز البحوث العلمية في جمرايا بريف دمشق.



- سبتمبر 2007: غارة إسرائيلية على "مفاعل نووي سري" في منطقة الكبر قيد الإنشاء في دير الزور شرقي سوريا.



- أكتوبر 2003: غارة إسرائيلية على موقع تدريب فلسطيني في منطقة عين الصاحب في ريف دمشق.