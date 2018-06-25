وقال المالكي في مؤتمر صحفي إن الضغط العملياتي للجيش الوطني يستمر بدعم من قوات التحالف في كافة الجبهات على الميليشيات في ظل تدمير قواتها وتحصيناتها.

وذكر أن لدى التحالف وضع إنساني إضافة إلى العملية العسكرية وهو يعمل على إرسال السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.

وأضاف أن التحالف منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن، مشيرا إلى أن المنافذ الجوية والبحرية والبرية تعمل على إيصال المساعدات.

وقال إن ميليشيات الحوثي تتعمد تعطيل السفن التي تحمل مواد نفطية لمنعها من دخول ميناء الحديدة، ما يجعلها تتحمل المسؤولية القانونية عن انتهاكاتها.

وشدد على أن العمليات العسكرية الجارية حاليا تعد جزءا من الحل السياسي في اليمن، داعيا إلى ممارسة ضغط دولي على ميليشيات الحوثي للجلوس على طاولة الحوار.

وأكد المتحدث باسم التحالف على استمرار السعودية في حماية أراضيها من الاستهدافات العبثية الصاروخية للمتمردين و"ستزيدنا إصرارا على هزيمتهم".