وقال اليماني في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إنه "لا حل مع الميليشيات سوى بتسليم أسلحتهم وخصوصا الصواريخ البالستية".

وأضاف اليماني، أن المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، تقدم بمباردة للحديدة تقوم على أساس انسحاب الميليشيات المتمردة من المدينة ومينائها لاستعادة الأمن والاستقرار بها، لكن الحوثيين رفضوا الاستجابة.

وقال اليماني: "الحوثي لا تتعامل بإيجابية مع مبادرة المبعوث الدولي".

وأكد وزير الخارجية اليمني أن الحوثيين زرعوا مئات الألغام البحرية وأكثر من مليون لغم أرضي، و"من هنا تأتي أهمية تحرير الحديدة".

وأضاف أن الحكومة اليمنية تحتاج لـ8 سنوات على الأقل لإزالة الألغام، التي زرعها الحوثيون.

وواصلت قوات المقاومة اليمنية بإسناد من تحالف دعم الشرعية تضييق الخناق على مليشيات الحوثي الإيرانية في الحديدة، بعد نجاحها في استعادة المطار الدولي، بينما تتقدم القوات إلى الميناء الاستراتيجي للسيطرة عليه.