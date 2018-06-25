وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه في تمام الساعة 20:39 مساء، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه العاصمة الرياض، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، وفق ما ذكرت وكالة وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخين وتدميرهما، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية، دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران "يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

كما شدد على أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.