ومن المتوقع أن تبدأ آلاف النساء بقيادة السيارات فورا في شوارع السعودية، بناء على القرار الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ أشهر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من التغييرات الكبرى، التي يدعمها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تزامنا مع سعيه لإنهاء اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.

وسيؤدي قرار رفع الحظر لتغيير كبير في الحياة اليومية للنساء اللواتي لن يعدن بحاجة إلى سائقين ذكور للتنقل، وهو ما سينعكس حتما بالإيجاب على الدورة الاقتصادية.

وأعربت سعوديات عن سعادتهن إزاء اللحظة التاريخية للنساء، اللواتي كن يعتمدن على أزواجهن وآبائهن وإخوانهن وسائقين ذكور للتحرك في أنحاء البلاد والذهاب للعمل.

وقرار السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة يوفر للأسر في المملكة مليارات الدولارات ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط يمضي في مساره.

وتهدف الإصلاحات، التي دشنها ولي العهد السعودي إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل لتصل إلى 30 بالمئة بحلول 2030 من 22 بالمئة حاليا.