وقال التنظيم إنه يمهل الحكومة ثلاثة أيام قبل إعدام الرجال الستة الذين ظهروا في المقطع المصور، والذين عرفوا أنفسهم بأنهم من عناصر الشرطة وميليشيا عراقية.

نشر المقطع المصور على منتديات إلكترونية متطرفة اليوم السبت، بعد أسبوع من إعلان تنظيم داعش أنه اختطف 17 من عناصر الشرطة وقوات الحشد الشعبي العراقية.

عمليات الخطف التي زعم تنظيم داعش مسؤوليته عنها والتي وقعت على طريق سريع يربط بغداد بشمال البلاد أثارت المخاوف بشأن التهديد المتواصل الذي يشكله التنظيم بعد استعادة القوات العراقية مدينة الموصل العام الماضي.

ويتعرض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لضغوط في الأسابيع الأخيرة بسبب عودة عمليات اختطاف الرهائن من قبل تنظيم داعش بعدما أعلنت الحكومة الانتصار عليه العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي إنه شاهد المقطع المصور للرهائن، مؤكدا أن القوات المسلحة تطارد الخلية النائمة التي يعتقد أنها مسؤولة عن عملية الخطف.

وقال العميد يحيى رسول "لن نخضع لابتزازهم وسنلاحقهم أينما كانوا".