وقال قائد اللواء الثالث عاصفة محمد بن عبدالله العجابي ‏إن قوات الجيش نفّذت عملية واسعة ‏لتأمين السلسلة ‏الجبلية.

وأوضح العميد العجاجي، في تصريح للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات ‏الجيش قامت ‏بتمشيط جميع المواقع المحيطة، ‏وتطهير ما تبقى من جيوب ‏للميليشيا في تلك السلسلة.

وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة أن المعارك أسفرت عن ‏تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة وأن ‏عشرات الجثث ‏لعناصرها لاتزال متناثرة في ميدان المواجهات.

وعثرت قوات الجيش على مخزن أسلحة يضم ‏صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع ‏بالإضافة إلى ‏كميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة ‏اتصالات عسكرية.