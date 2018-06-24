وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: "إن هذه المساعدات الانسانية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وسيتم توزيعها على الشعب الصومالي في ولاية جوبالاند وكيسمايو والمناطق التابعة لها."

وأوضح المصدر أن فريقا من المؤسسة سيشرف على توزيع المساعدات على المستحقين في المناطق المستهدفة والتي تعاني من الجفاف وأوضاعاً إنسانية صعبة وتهدف الى التخفيف عن الشعب الصومالي وتجاوز الصعوبات المعيشية التي نتجت عن الجفاف الذي ألحق الضرر بالمزارع والمواشي.

وأشاد عدد من المسؤولين وأبناء الشعب الصومالي بمساعدات الامارات الإنسانية مؤكدين أن شعب الصومال لن ينسى للإمارات وقفاتها الانسانية الى جانبه وتوفيرها احتياجاته الأساسية والتخفيف عنهم جراء الجفاف الذي قضى على جزء كبير من ثروتهم الحيوانية وأصاب العديد من المحاصيل بالتلف .

كما ثمنوا الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تجاه الشعب الصومالي.