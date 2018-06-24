وأفاد سكان محليون أن نصف أحياء المدينة يعيش دون مياه، بسبب الخنادق القتالية التي حفرتها ميليشيا الحوثي في الشوارع، استعدادا لـ"حرب شوارع" داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

وأشاروا إلى أن المتمردين يحتلون المؤسسة المحلية للمياه بالحديدة منذ أشهر، وحولوا المبنى إلى ثكنة عسكرية.

وزادت معركة الحديدة حالة الهلع الحوثي، ودفعت الميليشيات الانقلابية إلى استخدام المدنيين وسيلة ابتزاز، وتضييق الخناق عليهم والحد من تحركاتهم.

ووسع الحوثيون انتهاكاتهم بجق المدنيين في الحديدة، فيما يؤكد المواطنون تمركز الميليشيات الانقلابية في مواقع مجاورة لمنازل المدنيين، في استخدام واضح للمدنيين دروعا بشرية.