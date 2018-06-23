وسيختار الناخبون الأتراك بصورة مباشرة رئيسهم من بين 6 مرشحين، وممثليهم في البرلمان الذي يطلق عليه في تركيا "مجلس الأمة الكبير".

من هم المرشحون في الانتخابات الرئاسية؟

رجب طيب أردوغان.. مرشح تحالف عماده الأساسي حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 15 عاما. محرم إنجه.. مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض. ميرال أكشنار.. مرشحة عن حزب الخير. صلاح الدين دميرتاش.. مرشح عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. تمل كرامولا أوغلو.. مرشح عن حزب السعادة. دوغو برينجيك.. مرشح عن حزب الوطن.

كيف يصل المرشح الرئاسي إلى سدة الحكم؟

على الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية أن ينال 50 بالمئة من الأصوات +1، وفي حال لم يتمكن المرشحون من تحقيق هذه النتيجة، فإن أكثر اثنين حصلا على أصوات سيتأهلان إلى دورة ثانية (إعادة) في 8 يوليو المقبل.

ما القضية الأبرز في الانتخابات؟

شارك 5500 تركي يعيشون في 23 مدينة في استطلاع أجرته مؤسسة "ماك للأبحاث" ومقرها أنقرة، ونشرت نتائجه في 23 مايو الماضي، وقال 50 بالمئة من المشاركين في استبيان الرأي إنهم سيصوتون بناء على دوافع اقتصادية مرتبطة بأزمة الليرة والبطالة.

لماذا تعقد الانتخابات في هذا الوقت تحديدا؟

كان من المفترض أن تجرى الانتخابات في نوفمبر 2019، لكن أردوغان دعا إلى تقديم موعد الانتخابات إلى 24 يونيو الحالي، بسبب ما وصفه بالحاجة إلى اتخاذ قرارات على الصعيد الاقتصادي وأزمات المنطقة، لكن آخرين يعتبرون أن الدعوة جاءت لاستباق التراجع في شعبية الرئيس وحزبه قبل الموعد المقرر سابقا.

كم عدد أعضاء البرلمان الجديد في تركيا؟

سيكون البرلمان التركي الجديد مكونا من 600 نائب بعد أن كان 550 نائبا في السابق.

ما أبرز الأحزاب التي تخوض الانتخابات البرلمانية؟

هناك تحالفان رئيسيان في الانتخابات التركية، الأول وهو تحالف الشعب ويضم حزب العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية اليمينية وحزب الاتحاد الكبير.

والثاني هو تحالف الأمة ويضم حزب الشعب الجمهوري المعارض الأعرق في البلاد، وحزب الخير، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي.

وإضافة إلى التحالفين السابقين، هناك أحزاب أخرى تخوض الانتخابات بمفردها، وهي حزب الشعوب الديمقراطي، وحزب الوطن، وحزب الهدى.

ما الذي سيتغير بعد الانتخابات؟

سيلغى تلقائيا منصب رئيس الوزراء، وستكون صلاحية تعيين الوزراء وعزلهم في يد الرئيس، فضلا عن تعيين كبار المسؤولين والقضاة وإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان وإصدار مراسيم تتمتع بقوة القانون، وإعداد ميزانية الدولة، لكن البرلمان يتمتع أيضا بحق المصادقة على الميزانية، وفي وسعه أيضا محاكمة وعزل الرئيس بعد موافقة الأغلبية.

ما معيار نجاح المرشحين في الانتخابات البرلمانية؟

على أي حزب أو تحالف أن يجتاز العتبة الانتخابية وهي 10 في المئة من الأصوات، وفي حال لم يحقق الحزب هذا الرقم فإنه لن يدخل البرلمان، أما الذين يجتازون العتبة الانتخابية فينظر للحجم الإجمالي للأصوات ومن ثم يختار المرشحين وفقا لترتيبهم في قوائم حزبهم.

ما شروط السن بالنسبة المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين؟

في الانتخابات الرئاسية يجب أن يكون عمر المرشح 40 عاما فما فوق، وفي الانتخابات البرلمانية بوسع الشاب أو الشابة البالغين 18 عاما خوض الانتخابات، أما الناخبون فمن عمر 18 عاما.

معلومات وحقائق عن يوم الانتخابات في تركيا

- تنتهي الدعاية الانتخابية عند السادسة من مساء السبت، وستبدأ البلديات في إزالة خيم المرشحين وستتوقف الدعاية عبر وسائل الإعلام، وستنتهي التجمعات الانتخابية، أما صور المرشحين فستنزال بعد الانتخابات.

- تفتح محطات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أبوابها، الأحد، بين 8 صباحا و5 مساء.

- عدد الأتراك الذين يحق لهم الانتخاب 59 مليونا.

- أعداد صناديق الاقتراع نحو 180 ألفا.

- عدد الأتراك المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم 1.4 مليون من أصل 3 ملايين.

- عدد المرشحين الرئاسيين 6.

- عدد الأحزاب 10 وهناك تحالفان رئيسيان.

- للمرة الأولى تتزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وأول انتخابات في البلاد تشهد تحالفات انتخابية بين الأحزاب.

- سيحظر على وسائل الإعلام نشر إعلانات سياسية وتعليقات حتى الساعة السادسة من مساء يوم الانتخابات.

- سيبدأ فرز الأوراق المخصصة للانتخابات الرئاسية، ثم الأوراق المخصصة للانتخابات البرلمانية التي ستستغرق وقتا أطول من الانتخابات الماضية بسبب التحالفات الجديدة وترتيب المرشحين في القوائم.

- سيدلي أردوغان بصوته في إسطنبول، وسيتوجه بعد ذلك إلى أنقرة لمتابعة النتائج من هناك.

- يصوّت المرشح إنجه في محافظة يلوا القريبة من إسطنبول.

- أكشنار ستدلي بصوتها في إسطنبول.

- ديميرتاش سيدلي بصوته في سجن أدرنة.

- سيمنع بيع المشروبات الكحولية وستغلق الحانات أثناء العملية الانتخابية.

- سينتخب الأتراك، الأحد، الرئيس الثالث عشر في تاريخ تركيا الحديث والبرلمان الـ27.