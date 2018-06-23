وتمكنت القوات المشتركة، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، من التصدي لمحاولات تسلل يائسة لعناصر الحوثي في مطار الحديدة ومنطقة المجيلس وشرق مديرية حيس.



وأسفر التصدي الناجح عن مصرع عشرات الحوثيين، وأسر عدد كبير من عناصرهم، بينهم القيادي المدعو أبو جلال الريامي، في ضربات موجعة للمشروع الإنقلابي في اليمن.



وشنت أيضا قوات ألوية العمالقة عمليات نوعية في الطوق الجنوبي لمدينة الحديدة، حيث نجحت في قتل وأسر عناصر حوثية، فيما فرّ آخرون تاركين خلفهم أسلحتهم وعتادهم و قتلاهم.



كما نفذت القوات المشتركة هجمات مباغتة جنوب مديرية التحيتا، أنهكت قدرات الحوثيين ودمرت تعزيزاتهم التي وصلت مؤخرا قادمة من محافظتي إب وذمار.



وتمكنت القوات المشتركة، المكلفة بتأمين الخط الساحلي، من تمشيط جيوب وأوكار الحوثيين في منطقة المجيلس وصولا إلى الطريق الرئيسي الذي تحاول الميليشيات التسلل إليه لقطع الإمدادات عن قوات المقاومة المتمركزة في المطار، ما أسفر عن دحر عناصر الميليشيات.



وحاولت ميليشيات الحوثي تنفيذ عملية تسلل إلى مناطق شرق مديرية حيس باءت بالفشل في مسعى منها لرفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها في الجبهات، وهروبهم المتواصل جراء هزائمها المتلاحقة في ساحات القتال.



وتصدت القوات المشتركة لعملية التسلل بهجوم عكسي، انتهى بمصرع معظم عناصر ميليشيات الحوثي المشاركين بالهجوم وفرار باقي المجموعة.