وقتل العشرات من الميليشيات الإيرانية، خلال عمليات عسكرية نوعية لألوية العمالقة في الطوق الجنوبي لمدينة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن.

وفي السياق ذاته، وصلت قوة جديدة من المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح إلى جبهة الساحل الغربي في اليمن، الجمعة، تزامنا مع انتصارات القوات اليمنية المشتركة في الحديدة.

وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، إن القوة تلقت خلال الفترة الماضية تدريباتها في معسكرات التدريب الخاصة بألوية المقاومة.

وأكد المصدر أن القوة في كامل الجاهزية القتالية، مشيرا إلى أنها ستلتحق بالجبهات وفقا للخطط العسكرية المتبعة من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية وتحالف دعم الشرعية، من أجل تحرير كامل محافظة الحديدة.

لحج وتعز

ومن جهة أخرى، سيطرت قوات الجيش اليمني والمقاومة بإسناد من التحالف على مواقع استراتيجية في لحج وتعز.

ونفذت المقاومة عملية عسكرية مباغتة ضد ميليشيات الحوثي جنوبي مديرية التحيتا، ودمرت تعزيزات عسكرية للحوثيين من إب وذمار.

كما حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة عددا من المواقع في أطراف مديرية القبيطة شمالي لحج.