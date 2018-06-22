وتركزت المواجهات غربي مديرية التحيتا والمجيليس، كما نفذت المقاومة الوطنية المشتركة قصفا مدفعيا في مزارع النخيل بمديرية الدريهمي.



واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى جبهات الساحل الغربي، وباغتتها في الخط العام بمنطقة المصبرية، الرابط بين محافظتي الحديدة وإب، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة للحوثيين في الأرواح والعتاد.



وشنّت وحدات من قوات المقاومة المشتركة والمكلفة بحماية وتأمين الخط الساحلي الممتد على طول تسعين كيلومتراً من مدينة الخوخة جنوباً إلى مطار الحديدة، هجوما على المليشيات الحوثية شرق منطقة الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه، بعد ساعات من وصول تعزيزات جديدة لها عبر محافظتي إب وذمار.



وقالت مصادر عسكرية ان القوات المشتركة طهرت مواقع كانت ميليشيات الحوثي تتحصن فيها، بعد هجوم خاطف ومباغت ضد الميليشيات التي كانت تستعد للتسلل من بين المزارع، وقطع الخط على ألوية العمالقة في الجبهة المتقدمة داخل مدينة الحديدة، ما أوقع في صفوفهم قتلى وجرحى.





