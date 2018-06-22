وتمكن الجيش مسنودا بالتحالف العربي من السيطرة على الخط الدولي الرابط بين مران والملاحيظ بمديرية الظاهر محافظة صعدة.

وقال قائد لواء القوات الخاصة العميد الركن عادل المصعبي، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش تمكنت من الوصول الى الخط الرابط بين محافظة صعدة ومثلث الملاحيظ حرض وقطعت الامداد عن المليشيا الانقلابية في حرض والملاحيظ، وتم تدمير آليات عسكرية للمليشيا.

من جهة أخرى، أعلن محافظ البيضاء ناصر السوادي تحرير مديرية نعمان بشكل كامل بعد تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير عقبة القنذع والجريبات ومفرق البديع وصولا الى منطقة الغول اخر مناطق مديرية نعمان.

وأشاد ببطولات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مثمنا دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتحرير محافظة البيضاء.

ودعا السوادي أبناء محافظة البيضاء بكافة أطيافهم إلى الالتحاق بالجيش الوطني لتحرير ما تبقى من المحافظة.