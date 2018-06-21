وأظهرت الجولة، التي تمت برفقة اللواء الأول من لواء العمالقة، المواقع التي تم تحريرها، وأخرى تم تدميرها من قبل الميليشيات الانقلابية قبل هربهم.

والتقطت كاميرا "سكاي نيوز عربية" لقطات لمنصة العروض، أو "المنصة العسكرية" للميليشيات الانقلابية، التي قامت بتفخيخها وتفجيرها.

يذكر أن الحوثيين اعتادوا بعد خسارة أراض معينة، أن يقوموا بتفخيخ المكان وتفجيره.

وقامت ألوية العمالقة، المتواجدة في مطار الحديدة، بتفكيك شبكات الألغام الي وضعها الحوثيون في مناطق مختلفة من المطار.

كما أظهرت جولة سكاي نيوز عربية، الخنادق التي وضعتها الميليشيات "لتأمين عناصرها" من قصف طائرات التحالف العربي، بالإضافة إلى آليات كانت تستخدم للدفاع الجوي قبل أن تنقلب المليشيات على الشرعية، وتأخذ هذه الآليات وتستخدمها في حربها على الشعب اليمني.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد ومشاركة التحالف العربي، نجحت في هجوم مباغت في تحرير مطار الحديدة من الحوثيين، في إطار عملية الساحل الغربي.

وتهدف العملية إلى تحرير المناطق الواقعة على الساحل الغربي لليمن، وعلى رأسها مدينة الحديدة والميناء الحيوي، الذي تستخدمه الميليشيات لتلقي الأسلحة الإيرانية.