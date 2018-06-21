وشدد الوزير الإماراتي في تغريدات متتالية، يوم الخميس، على أن "الضغط العسكري سيستمر مع احترام الظروف الإنسانية في المدينة"، مؤكدا أن "تحرير الحديدة سيؤدي إلى تسريع التسوية السلمية في اليمن".

وقال قرقاش إن "الحوثيين يمنعون تحميل المساعدات في ميناء الحديدة، ويقومون بتدمير شبكات المياه والصرف الصحي. ووضع الألغام العشوائية والعبوات الناسفة، والقناصة والأسلحة الثقيلة بين المناطق السكنية".

ودعا قرقاش إلى ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين لإخراجهم من الحديدة.

ولفت إلى تقارير الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الدولية ووسائل الإعلام التي تتحدث عن سعي ميليشيات الحوثي بشكل متعمد من أجل خلق أزمة إنسانية وتفاقم الأوضاع في الميناء والمدينة.

ومنذ نجاح القوات المشتركة في انتزاع السيطرة على مطار الحديدة، أقدم الحوثيون على شن سلسلة أعمال انتقامية، شملت قصف أهداف مدنية وخطف وقتل من يرفض التعاون معهم، بالإضافة إلى اتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

وأفادت التقارير الواردة من الحديدة، أن الميليشيات استمرت في نقل المدافع إلى وسط الأحياء السكنية وقصف المطار من تلك المناطق الأهلة بالسكان، في انتهاك صريح لكافة المواثيق الدولية.

واقتحمت الميلشيات، التي تكبدت على جبهة الساحل الغربي هزائم متتالية، منازل الموطنين في الحديدة بعد نزوحهم منها، وحولتها إلى ثكنات عسكرية ونشرت مسلحين وقناصة.