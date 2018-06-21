وأكد المتحدث باسم الجيش، العميد أحمد المسماري، إن الجيش سيطر على ميناءي رأس لانوف والسدر، في المنطقة التي تعرف بالهلال النفطي.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قال، في وقت سابق الخميس، إن العملية العسكرية للجيش لاستعادة الميناءين بدأت صباحا.

وأضاف رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، للصحفيين في فيينا "بعد يومين سوف نعاود العمل، من المأمول أن نبدأ عملياتنا."

وكانت ميليشيات إبراهيم الجضران شنت هجوما في منطقة الهلال النفطي، حث سيطرت على ميناءي راأ لانوف والسدرة النفطيين.

يشار إلى أن الجضران سيطر على موانئ في منطقة الهلال النفطي لعدة سنوات، قبل أن يفقد السيطرة عليها في سبتمبر عام 2016 لصالح قوات الجيش.