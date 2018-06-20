وقال قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إن تحرير مطار الحديدة تم بمشاركة ألوية العمالقة وإسناد من التحالف العربي، وأكد السيطرة التامة وتطهير المطار بشكل كامل.

وكشف العميد الركن الشحي أن خسائر الحوثيين من القتلى تقدر بالمئات منذ انطلاق المعارك، وأشار إلى سقوط أكثر من 250 قتيلا في صفوف الحوثيين و87 أسيرا في الحديدة يوم الثلاثاء الذي شهد تحرير المطار.

وأكد قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي أن ميليشيات الحوثي تستخدم المدنيين دروعا بشرية، وأن دبابة حوثية تمركزت وقصفت المطار من منزل مدني.

وشدد العميد الركن الشحي أن قوات التحالف العربي تستهدف الأهداف العسكرية فقط وتتجنب الأهداف المدنية.

وقال قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي إن المساعدات الإنسانية ستتدفق على الحديدة بالتوازي مع العملية العسكرية المتواصلة وفق الخطط الموضوعة، مؤكدا أن تحرير مطار الحديدة هو جزء من خطة متكاملة لتحرير كامل المدينة.