وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" :" في تمام الساعة الخامسة وثلاثة وأربعين دقيقة (43 : 17 ) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح المالكي أن :" الصاروخ كان باتجاه مدينة (خميس مشيط)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار".

واعتبر المالكي إطلاق الصاروخ "عملا عدائيا من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231)".

وأضاف أن إيران وميليشياتها تهدفان من وراء إطلاق الصواريخ إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدا أن" إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".