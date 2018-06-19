وأكد الحبهي في لقاء من أرض المطار مع "سكاي نيوز عربية" أن قوات العمالقة بدأت تطهير مطار الحديدة من الألغام بعدما نجحت في السيطرة عليه.

وذكر أنه في الأيام القليلة القادمة "سنتقدم إلى الحديدة ثم إلى صنعاء وكل مناطق اليمن لتطهيرها من الميليشيات الإرهابية الإيرانية".

وأشار القائد الميداني إلى أن معنويات قواته مرتفعة، وهي في انتظار ساعة الصفر من أجل التقدم إلى كافة المناطق المتبقية وتحريرها.

وقال: "نحن نمشي على خطط استراتيجية مرحلة .. مرحلة.. نحن الآن سيطرنا على المطار وغدا سندخل المدينة وبعدها (سنتقدم) حتى تحرير كامل اليمن بإذن الله تعالى".

ووجه الحبهي الشكر إلى قيادة التحالف العربي الذي ساند قوات المقاومة اليمنية المشتركة في عملية التحرير.

وكان القائد العام لجبهة الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي أعلن، الثلاثاء، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد ومشاركة من قوات التحالف العربي، فرضت سيطرتها الكاملة على المطار.

وبذلك أصبحت قوات المقاومة المشتركة على بعد 10 كيلومترات من الميناء، الهدف الرئيسي للعمليات العسكرية والإنسانية، ليفتح الطريق أمام هدف استراتيجي أكبر، وهو تخليص اليمن من إرهاب ميليشيات إيران.

ويقع المطار جنوبي مدينة الحديدة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقاعدة جوية عسكرية. ويبعد نحو 10 كيلومترات عن ميناء الحديدة، ما يجعل موقعه محورا استراتيجيا خلال عملية تحرير الميناء من ميليشيات إيران.

ويأتي تحرير المطار، في إطار عملية أوسع تشمل استعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، الذي من المفترض أن يستقبل المواد الإغاثية والطبية والأولية لملايين اليمنيين في شمال البلاد.