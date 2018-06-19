وواكبت كاميرا "سكاي نيوز عربية" القوات خلال تقدمها، لتكون أول وسيلة إعلامية تدخل المطار بعد تحريره وتنشر صورا من داخله، بالتزامن مع شن المقاومة عمليات تمشيط وتطهير واسعة.

وأظهرت الصورة الحصرية آليات تابعة للقوات المشتركة على مدرج المطار بينما انتشر عناصرها في أرجاء المطار المترامي الأطراف وإلى جوار برج المراقبة الجوية الرئيسي.

وكانت سكاي نيوز عربية قد بثت في وقت سابق صورا حصرية تظهرة سيطرة المقاومة على المطار.

وأعلن القائد العام لجبهة الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي، الثلاثاء، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد التحالف العربي، فرضت سيطرتها الكاملة على مطار الحديدة.

وتحصن مسلحون من ميليشيات الحوثي في الأحياء السكنية القريبة من مطار الحديدة، عقب دخول القوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي إلى المطار وفرار المتمردين منه.

وهاجم المسلحون الحوثيون المناطق السكنية في محيط المطار بعد أن ضيقت القوات المشتركة الخناق عليهم ودفعتهم للفرار من الأماكن، التي يتحصنون فيها داخل المطار.