وبعد أن ضيقت القوات المشتركة الخناق عليهم ودفعتهم للفرار من الأماكن، التي يتحصنون فيها داخل المطار، عمد المسلحون الحوثيون إلى قصف الأحياء السكنية وتنفيذ عمليات انتقامية ضد المدنيين، حيث لوحظ وجود دبابة في منطقة مباني تطوير تهامة شمال غربي المطار تقصف المباني السكنية.

وأكدت قوات التحالف العربي أن استخدام المدنيين والأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في عام 1949، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف اعتدائهم على الشعب اليمني.

وأقدمت الميليشيات المتقهقرة من المطار إلى احتجاز مدنيين في المناطق المحيطة لاستخدامهم دروعا بشرية، ما يؤكد استهتار الحوثيين بأرواح الأبرياء من الشعب اليمني، الذي يعاني منذ سنوات إرهاب جماعة إيران.

وكما دأبوا منذ اجتياح المدن والمحافظات اليمنية عام 2014 وعند تعرضهم لضربات قاصمة، حول الحوثيون مرة أخرى بيوت المدنيين في الحديدة إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.

وتحاول ميليشيات إيران نقل المعركة إلى الأحياء السكنية واتخاذ المدنيين دروعا بشرية، عقب انسحابهم من أجزاء واسعة من المطار تحت ضربات المقاومة المشتركة بدعم من قوات التحالف العربي.

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، أعلنت، الثلاثاء، استعادة السيطرة على مطار الحديدة، الذي سيشكل تحريره خطوة مفصلية في العملية الإنسانية التي تستهدف ملايين اليمنيين.