وأضاف أن قوات المقاومة المشتركة اقتحمت المطار برغم المواجهات القوية مع مليشيات ‎الحوثي، ويتم الآن ملاحقة الجيوب المتبقية من الحوثيين داخل المطار.

ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، تقدمت القوات المشتركة في الجهة الجنوبية الغربية لمطار الحديدة باتجاه مركز مديرية الدريهمي وتدور في الأثناء اشتباكات عنيفة في وادي نخل الرمان بالقرب من مركز المديرية.

وقطعت القوات المشتركة الإمدادات عن ميليشيات الحوثي من الجهة الشرقية لمطار الحديدة، وفر المتمردون إثر ذلك إلى البوابة الشمالية.

وأضاف أن أعمدة الدخان تتصاعد من داخل المطار الحربي الواقع في مجمع مطار الحديدة، فيما حلقت مقاتلات التحالف العربي فوق المطار.

من جانبها، فخخت الميليشيات الإيرانية أجزاء كبيرة من مطار الحديدة، وقصفت أحياء مدينة الحديدة المجاورة له.