ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، قطعت قوات المقاومة المشتركة الإمدادات عن ميليشيات الحوثي من الجهة الشرقية لمطار الحديدة، وفر المتمردون إثر ذلك إلى البوابة الشمالية.

وأضاف أن أعمدة الدخان تتصاعد من داخل المطار الحربي الواقع في مجمع مطار الحديدة، فيما حلقت مقاتلات التحالف العربي فوق المطار.

من جانبها، فخخت الميليشيات الإيرانية أجزاء كبيرة من مطار الحديدة، وقصفت أحياء مدينة الحديدة المجاورة له.

قتلى بمعارك الحديدة

وقتل أكثر من 65 من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في معارك مع قوات المقاومة المشتركة وغارات لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الحديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، فيما تحصن الحوثيون بالمدنيين في الأحياء السكنية.

ودارت المعارك في محيط وأسوار مطار الحديدة وفي مناطق أخرى في المحافظة الساحلية، في حين شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات تركزت على محيط المطار وكتيبة للدفاع الجوي في الجبانة والقاعدة البحرية بالكثيب بمدينة الحديدة، وفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية".

كما شن طيران التحالف العربي أكثر من 10 غارات عنيفة استهدفت مواقع وتجمعات للمتمردين في محيط مديرية زبيد بمحافظة الحديدة.

ودمرت الغارات، فجر الثلاثاء، 3 مركبات تقل مسلحين حوثيين بالقرب من قرية الشجن ببلدة الجحبا شرقي مديرية الدريهمي، فيما تواصلت المعارك باتجاه القازة والحامدية جنوبي المنطقة.