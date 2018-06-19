ودارت المعارك في محيط وأسوار مطار الحديدة وفي مناطق أخرى في المحافظة الساحلية، في حين شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات تركزت على محيط المطار وكتيبة للدفاع الجوي في الجبانة والقاعدة البحرية بالكثيب بمدينة الحديدة، وفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية".

كما شن طيران التحالف العربي أكثر من 10 غارات عنيفة استهدفت مواقع وتجمعات للمتمردين في محيط مديرية زبيد بمحافظة الحديدة.

ودمرت الغارات، فجر الثلاثاء، 3 مركبات تقل مسلحين حوثيين بالقرب من قرية الشجن ببلدة الجحبا شرقي مديرية الدريهمي، فيما تواصلت المعارك باتجاه القازة والحامدية جنوبي المنطقة.

تعزيزات الحوثيين للحديدة

في المقابل، كثفت ميليشيات الحوثي من تعزيزاتها إلى مدينة الحديدة، حيث نشرت المزيد من المقاتلين والقناصة على الأبنية المرتفعة في المدينة في انتهاك إنساني صارخ يهدد حياة المدنيين، وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين دفعوا بقرابة 6000 مقاتل خلال الأيام الماضية إلى الحديدة.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر حوثية اعتلت "عمارة مقطرة" و"فندق عرش بلقيس" و"فندق الشريف" في شارع جمال بمدينة الحديدة، و نشرت فيها قناصة.

كما قامت بحفر الخنادق في عدد من الشوارع وتحويلها إلى متاريس لمقاتليها، ما أدى إلى تخريب شبكة المياه والاتصالات في عدد من الشوارع.

وتسعى ميليشيات الحوثي إلى نقل المعركة من أطراف مدينة الحديدة، إلى وسط الأحياء السكنية في المدينة، بعد مؤشرات على فشل مساعي المبعوث الدولي في إقناع الحوثيين بالانسحاب من المدينة والميناء الحيوي.