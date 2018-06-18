وأكد المالكي استمرار منح التصاريح البحرية والجوية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وأضاف أن تحرير الحديدة حق أصيل للحكومة اليمنية وفق القرارات الدولية، ووصف تحريرها بالإيجابي بمجالات كثيرة، إذ سيوقف تهريب الأسلحة للحوثيين ويقطع الأيدي الإيرانية في اليمن.

كما أوضح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن جهود المبعوث الدولي اصطدمت بتعنت مبليشيات الحوثي لتسليم مدينة الحديدة.

وميدانيا، أكد المالكي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تلقت ضربات قوية مؤخرا، لافتا إلى تزامن العمليات العسكرية في الحديدة وصعدة ونهم.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تعمد إلى الكذب والتزييف لإخفاء هزائمها الميدانية الأخيرة.