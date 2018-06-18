وقال الربيعة في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، إن "العمل الإنساني من أولويات قوات التحالف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي".

وأضاف: "نقوم بعمل إنساني متواصل لرفع معاناة الشعب اليمني وأهالي محافظة الحديدة، ونوزع السلال الغذائية بشكل مستمر ويومي في محافظة الحديدة".

وأوضح المسؤول السعودي أن المملكة حركت قافلة من مدينة شرورة السعودية إلى عدن ومنها إلى الحديدة، تضم 18 شاحنة تحمل مئات الأطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والتمور".

وأكد الربيعة أن قافلة أخرى ستنطلق من الرياض، الأربعاء، مكونة من 12 شاحنة كبيرة محملة بالمواد الغذائية والإيوائية والتمور، متجهة إلى الحديدة.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن هناك سفنا راسية على ميناءي جازان وأبوظبي، مستعدة لإطلاق الجسر البحري وصولا إلى ميناء الحديدة حال تأمينه وجاهزيته لقبول المساعدات".

كما أن "هناك جسرا جويا جاهزا للانطلاق إلى مطار عدن أو مطار الحديدة، أيهما كان أجهز لوصول المساعدات".

وتابع الربيعة: "ندعم الاقتصاد في محافظة الحديدة بعد أن كان يشكو الأمرين، بسبب ما تفرضه الميليشيات الحوثية من رسوم كبيرة على التجارة التي تصل الميناء، مما يصعب الحركة التجارية في المحافظة".

وأكد أن التحالف مستمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة، من أجل إيصال المساعدات إلى سكان الحديدة.

وختم: "لدى الأمم المتحدة من السعودية والإمارات أكثر من مليار دولار، نأمل أن يكون لمحافظة الحديدة من هذا المبلغ نصيب كبير، بالإضافة إلى المساعدات الضخمة التي سوف ترسل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي".