وتحاصر القوات المشتركة ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، التي تتحصن داخل مطار الحديدة، من معظم الجهات، بعد أيام من المعارك بين الطرفين تكبد خلالها المتمردون خسائر بشرية كبيرة.

ومن جهة أخرى، نقل مراسلنا عن مصادر خاصة أن الميليشيات الانقلابية أعلنت حالة الاستنفار داخل مدينة الحديدة، ومنعت خروج المدنيين من منطقة الكيلو 16 وشارع الخمسين.

وتشير الخطوة الحوثية إلى احتمال استخدام المدنيين داخل الحديدة، دروعا بشرية، في المعارك التي تشهدها المدينة.

ورصدت القوات المشتركة محاولات حوثية للتسلل إلى مواقع القوات اليمنية، من أجل شن هجمات جنوبي الحديدة.