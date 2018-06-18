وأشعلت الطائرات الورقة الحارقة حقولا في أكثر من 12 موقعا في المنطقة الإسرائيلية المجاورة للقطاع يوم السبت الماضي، حيث كانت الأجواء وقتها حارة وجافة ويتخللها هبوب رياح، حسب ما نقلت "أسوشيتد برس".

وبدأ سكان غزة في إرسال طائرات ورقية محملة بأقمشة مشتعلة للمناطق الإسرائيلية كوسيلة للاحتجاج ضد الحصار الإسرائيلي للقطاع في خطوة أغضبت الجيش الإسرائيلي.



وتقول إسرائيل إنها تعتزم الاستقطاع من أموال الضرائب، التي تحولها إلى الفلسطينيين، من أجل تعويض المزارعين الإسرائيليين المتضررين من هذه الطائرات الحارقة.



وأشارت لجنة بالكنيست الأسبوع الماضي، إلى أن الحرائق دمرت أكثر من ستة آلاف فدان في الأسابيع الماضي، ما تسبب في خسائر تقدر بنحو مليوني دولار.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن طائرات بدون طيار تابعة له تمكنت من إسقاط أكثر من 90 في المئة من الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة، وأنها ستستمر في استهدافها.



وشبّه الوزير في الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت الطائرات الورقية بالصواريخ، قائلاً إن الرد على عمليات إطلاقها يجب أن يكون مشابها للرد على إطلاق الصواريخ، وأضاف: "يجب ألا ننتظر حتى يصاب المواطنون الإسرائيليون بأذى، لنستيقظ عندها فقط".