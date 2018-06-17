وحفر مسلحو الحوثي أنفاقا داخل المطار، حيث تحاصرهم القوات المشتركة من معظم الجهات، تحت غطاء جوي من طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وفي خضم المعركة، أمنت القوات المشتركة جميع المناطق المحيطة بمطار المدينة، وضيقت الخناق على المتمردين المتحصنين داخله.

كما استهدفت القوات اليمنية المشتركة ميليشيات الحوثي، داخل الأبنية التي تتحصن بها في مطار الحديدة.

ومن جهة أخرى، عملت القوات اليمنية المشتركة على قطع خطوط إمداد الميليشيات بالأسلحة والعتاد في جبهة الحديدة، وصدت محاولات تسلل لميليشيات الحوثي إلى المدينة.

وأفاد مراسلنا بقصف طائرات تحالف دعم الشرعية لمواقع تمركز ميليشيات الحوثي، في الجهة الغربية من مطار الحديدة، فيما تستعد 3 ألوية من قوات العمالقة لاقتحام المطار.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي فرت من مواقع عدة بمحيط المطار، بعد مقتل العشرات منهم، وسط تقدم القوات المشتركة.

وقامت القوات اليمنية بعملية تمشيط واسعة للمزارع في الدريهمي، لتأمين الخط الساحلي المؤدي إلى مطار الحديدة، بعد محاولات تسلل للميليشيات الحوثية.