والألوية التي يبلغ قوامها أكثر من 15 ألف جندي، تتألف من 5 فرق عسكرية، وشكلت المقاومة الجنوبية النواة الأولية لها.

وكانت أبرز إنجازات ألوية العمالقة في اليمن، تحرير باب المندب والمخا ومدن الساحل الغربي لتعز والحديدة.

وظهر الدور البطولي للألوية في تحرير مدن الجنوب اليمني من ميليشيات الحوثي في منتصف عام 2015، ثم انتقلت أواخر العام ذاته إلى الساحل الغربي لخوض المعارك هناك، فحققت الانتصارات تلو الأخرى بزمن قياسي.

ونجحت بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في دحر ميليشيات الحوثي عن منطقة باب المندب الإستراتيجية، والحيلولة دون تهديد الملاحة الدولية في المضيق.

ومنذ أبريل الماضي، التحمت ألوية العمالقة مع قوات المقاومة الوطنية وقوات المقاومة التهامية، ليشكل الثلاثي القوة الضاربة في الساحل الغربي، التي أطلق عليها لاحقا اسم القوات اليمنية المشتركة.

ومثلت ألوية العمالقة خط الهجوم الأول في تأمين المديريات الساحلية لمحافظتي تعز ولحج على البحر الأحمر.

وبدأت ألوية العمالقة في مايو الماضي ضمن القوات اليمنية المشتركة، مرحلة جديدة من العمليات العسكرية، بالزحف لتحرير محافظة الحديدة ومطارها، في الطريق نحو ميناء المدينة الإستراتيجي ثم قلب المدينة.