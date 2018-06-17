وذكرت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن معارك عنيفة دارت خلال الساعات الماضية في محيط المطار، حيث أعلنت ألوية العمالقة أن قواتها اقتحمت أسوار المطار من الجهة الجنوبية الغربية، وسيطرت على أجزاء منه، فيما تفرض القوات المشتركة حصارا على المتمردين الذين يتحصنون داخل مبنى المطار الذي أضحى بحكم المسيطر عليه.



وتقدمت القوات اليمنية المشتركة وبإسناد ومشاركة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، شرقا باتجاه كيلو 16، في محاولة لتجاوز المطار والتقدم من الجهة الشرقية نحو ميناء الحديدة.



ودكت مقاتلات التحالف العربي تحصينات المتمردين في حرم المطار والمناطق المحيطة به، كما استهدفت الغارات تجمعات المتمردين في منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذي حولته ميليشيات الحوثي إلى ثكنة عسكرية لها.



وشنّت غارات على موقع الدفاع الساحلي بالجبانة بمديرية الحالي، كما دمرت أهداف متحركة للمتمردين في كيلو 16 بضواحي مدينة الحديدة.

معارك الدريهمي

وشهد المدخل الجنوبي الغربي لمركز مديرية الدريهمي معارك عنيفة وقصفا عنيفا لمقاتلات التحالف استهدف تعزيزات للحوثيين شرقي المديرية، وقالت مصادر عسكرية في القوات المشتركة إن ما يعيق تقدمها إلى مركز المديرية هو تمترس مليشيات الحوثي في المناطق الآهلة بالسكان.



في غضون ذلك، ما زالت قوات المقاومة اليمنية تفرض حصارا خانقا على جيوب المليشيات بداخل مركز المديرية.