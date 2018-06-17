وقالت المصادر، إن معارك عنيفة دارت في عدة مواقع بمنطقة فضحة مديرية الملاجم، إثر محاولة المليشيات الانقلابية التسلل باتجاه مواقع الجيش في مفرق أعشار، وموقع الفقراء لاستعادة السيطرة عليه، حيث تمكن الجيش من إفشال محاولة المليشيات وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأكدت المصادر، أن المعارك أسفرت عن سقوط أكثر من 20 عنصراً من مليشيات الحوثي بينهم قائد المليشيات في فضحة المدعو أحمد الجنيدي، شقيق قائد المليشيات السابق المكنى "أبو الباقر" والذي لقى مصرعه الشهر الماضي في نفس الجبهة.



وشن طيران التحالف العربي عدة غارات استهدفت مركبات عسكرية تابعة للمليشيات كانت تحمل تعزيزات وأسلحة وذخائر في أشعاب فضحة، وأسفرت عن تدميرها.



