وأفاد مراسلنا بأن الغارات أسفرت عن مقتل 31 مسلحا من الميليشيات الإيرانية.

واقتحمت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، في وقت سابق، السبت، مناطق في مطار الحديدة، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية ضمن عملية عسكرية لتحرير المدينة الاستراتيجية ومرافقها الهامة: المطار والميناء.

وتدور اشتباكات عنيفة جنوبي مطار الحديدة، حيث أصبحت القوات المشتركة على بعد أمتار من برج المطار، ما يجعل سقوطه في قبضة القوات المشتركة مسألة وقت فحسب، وفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية".

وتسعى القوات المشتركة وبإسناد كبير من التحالف العربي إلى تحرير المطار ومن ثم الاتجاه شرقا نحو منطقة كيلو 16، وبالتالي الاتجاه نحو ميناء الحديدة، فيما تقوم بالتوسع أيضا غرب المطار باتجاه شارع الخمسين.

وشنت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الأولى من فجر السبت غارات عنيفة على تعزيزات للحوثيين بجوار المطار.

وارتفعت خسائر الميليشيات الإيرانية منذ انطلاق عملية تحرير الحديدة، إلى نحو 390 قتيلا و600 جريح، من جراء المواجهات مع القوات المشتركة والغارات المكثفة لمقاتلات التحالف وطيران الأباتشي، وفق مصادر عسكرية وطبية.